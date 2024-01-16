قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 35 فلسطينيًا من الضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 35 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن الاعتقالات شملت 16 مواطنًا من الخليل و10 من رام الله وستة من جنين وثلاثة من قلقيلية ونابلس.

وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى أمس الأول الأحد، بأن "حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو خمسة آلاف و875 شخصًا، وهي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.