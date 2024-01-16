إعلان

BBC

وفد أمني عراقي يبحث في كردستان تداعيات القصف الإيراني على أربيل

12:19 م الثلاثاء 16 يناير 2024

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بغداد - (د ب أ)

توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، إلى إقليم كردستان العراق لبحث تداعيات القصف الإيراني على محافظة أربيل.

وقالت مصادر أمنية عراقية إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، توجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع، للوقوف على تداعيات القصف الإيراني الأخير الذي استهدف المحافظة" .

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية شكل لجنة للتحقيق في حادثة القصف الإيراني على أربيل برئاسة الأعرجي وعضوية وزير داخلية إقليم كردستان وممثلين عن جهاز المخابرات العراقية وقيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع بغرض جمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وعرض التوصيات للقائد العام للقوات المسلحة خلال 48ساعة .

وأدان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد قصف إيران مدينة أربيل ، معتبرا أنه انتهاك للسيادة العراقية.

وغرد الرئيس العراقي في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا):"ندين بشدة القصف الذي يُعد انتهاكا للسيادة العراقية ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار في البلد".

وقال: "حسم المسائل يكون عبر الحوار البناء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها".

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي تداعيات القصف الإيراني إقليم كردستان العراق القصف الإيراني على أربيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 35 فلسطينيًا من الضفة الغربية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان