وفد أمني عراقي يبحث في كردستان تداعيات القصف الإيراني على أربيل

بغداد - (د ب أ)

توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، إلى إقليم كردستان العراق لبحث تداعيات القصف الإيراني على محافظة أربيل.

وقالت مصادر أمنية عراقية إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، توجه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع، للوقوف على تداعيات القصف الإيراني الأخير الذي استهدف المحافظة" .

وكان القائد العام للقوات المسلحة العراقية شكل لجنة للتحقيق في حادثة القصف الإيراني على أربيل برئاسة الأعرجي وعضوية وزير داخلية إقليم كردستان وممثلين عن جهاز المخابرات العراقية وقيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع بغرض جمع المعلومات لدعم موقف الحكومة دولياً وتقديم الأدلة والمعلومات الدقيقة وعرض التوصيات للقائد العام للقوات المسلحة خلال 48ساعة .

وأدان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد قصف إيران مدينة أربيل ، معتبرا أنه انتهاك للسيادة العراقية.

وغرد الرئيس العراقي في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا):"ندين بشدة القصف الذي يُعد انتهاكا للسيادة العراقية ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار في البلد".

وقال: "حسم المسائل يكون عبر الحوار البناء المشترك لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها".