مكتب الأمم المتحدة في العراق يدين القصف الإيراني على أربيل

بغداد - (د ب أ)

أدان مكتب الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الثلاثاء، القصف الإيراني الذي استهدف مناطق بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكر مكتب الأمم المتحدة، في بيان صحفي: "ندين بشدة الهجوم الإيراني الليلة الماضية على مواقع في أربيل بإقليم كردستان العراق، والذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين" .

ودعا المكتب إلى وجوب أن " تتوقف الهجمات التي تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه من قبل أي جانب ومعالجة الشواغل الأمنية من خلال الحوار وليس الهجمات".

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أنه هاجم أهدافا في شمال العراق وسوريا بصواريخ باليستية.

وأعلن الحرس الثوري عبر موقعه على الإنترنت أن الضربة الصاروخية الباليستية جاءت انتقاما لمقتل قادة به على يد إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه تم رصد وجود لتنظيم داعش الإرهابي "في الأراضي المحتلة في سوريا وتم تدميره بإطلاق سلسلة من الصواريخ الباليستية"، وفقا للبيان.

ووصف الحرس الثوري الهدف في المناطق الكردية في العراق بأنه مركز تجسس لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد".