صاروخ يستهدف قاعدة للمخابرات الغربية بشمال شرق سوريا

دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بسقوط صاروخ قريبًا من الجدار الخارجي لسجن غويران الذي يحوي نزلاء من قيادات وعناصر تنظيم داعش، بمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا .

وقال المرصد- مقره لندن- في بيان صحفي اليوم، إن الصاروخ انطلق من منطقة خارج الحسكة، ويرجح أن مصدره المجموعات التابعة لإيران، حيث كان الهدف هو قاعدة عسكرية صغيرة تابعة للقوات الأمريكية والمخابرات الغربية تبعد عن سجن غويران عشرات الأمتار، وسقط الصاروخ بأطراف السجن من جهة القاعدة.

ووفق المرصد، عمدت القوات الأمريكية إلى إنزال العلم الأمريكي من هذه القاعدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تحسباً لأي استهداف محتمل عليها، كما يتواجد بالقاعدة مقرات عسكرية تابعة للقوات العسكرية العاملة بمناطق الإدارة الذاتية.

وأشار المرصد إلى انسحاب قوات أمريكية من تمركزها في قرية هيمو غربي مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، إلى قاعدة تل بيدر، لافتا إلى أن قوات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية متواجدة في نقطة "هيمو" انسحبت تخوفا من الهجمات التي تنفذها المجموعات المدعومة من إيران.