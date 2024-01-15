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BBC

بعد إعلان السيطرة عليها.. المقاومة تقصف إسرائيل بوابل صواريخ من بيت حانون

10:07 م الإثنين 15 يناير 2024

سديروت

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مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، إن وابل من الصواريخ أطلقت مساء اليوم نحو "سديروت" من بيت حانون شمال قطاع غزة، وهي منطقة أعلن جيش الاحتلال سابقاً أنه سيطر عليها.
وقالت بلدية سديروت، إنه تم اعتراض 5 صواريخ في سماء المدينة من أصل 9 أطلقت من غزة.
كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قالت إن المجاهدون أغاروا من أحد الأنفاق على قوة صهيونية راجلة من مسافة صفر وأجهزوا على 5 جنود شرق مدينة خان يونس.
وأضافت القسام، أننا تمكنا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة تقدمت صوب فتحة نفق شرق خان يونس.
كانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أعلنت نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انسحاب الفرقة 36 من داخل مدن ومحافظات قطاع غزة.

اطلاق صواريخ المقاومة الاحتلال الإسرائيلي بيت حانون حرب غزة

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