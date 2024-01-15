المقاومة تعلن استهداف قوة إسرائيلية من مسافة صفر شرق خان يونس

مصراوي

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن المجاهدون أغاروا من أحد الأنفاق على قوة صهيونية راجلة من مسافة صفر وأجهزوا على 5 جنود شرق مدينة خان يونس.

وأضافت القسام، أننا تمكنا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة تقدمت صوب فتحة نفق شرق خان يونس.

كانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أعلنت نقلا عن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انسحاب الفرقة 36 من داخل مدن ومحافظات قطاع غزة.

وتضم الفرقة 36 بحسب الصحيفة العبرية ألوية جولاني والسادس و188 وسلاح الهندسة، ومن المقرر أن يبقى في القطاع ثلاثة فرق فقط هي الفرقة 99 و162 و98.

يأتي الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية بعد 100 يوم من العدوان على القطاع، هاجمت خلاله الدولة العبرية 30 ألف هدف في غزة.

وزعم جيش الاحتلال أنه قتل نحو 9000 من مقاتلي حماس في القطاع، من بينهم قائدين كبيرين،

وبحسب تقديرات فإن جيش الاحتلال لم يتمكنوا سوى من اغتيال قائدين بارزين في كتائب القسام الذراع العسكري لحماس، و19 مقاتل منهم ضابطين كبيرين.

