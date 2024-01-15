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BBC

الحوثيون: استهدفنا سفينة أمريكية بالصواريخ في البحر الأحمر

08:44 م الإثنين 15 يناير 2024

أرشيفية

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مصراوي
قال المتحدث العسكري للحوثيين، إننا نفذنا عملية استهدفت سفينة أمريكية بخليج عدن انتصارا لغزة وردا على العدوان الأمريكي على بلدنا.
وأضاف المتحدث العسكري، أن السفن الأمريكية والبريطانية أهدافا عسكرية ضمن أهدافنا، موضحا أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة.
وتابع المتحدث العسكري، أننا مستمرون في عملياتنا العسكرية بالبحر الأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة، مؤكدا على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

الحوثيون استهداف سفينة أمريكية اليمن البحر الأحمر

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