الأمين العام للأمم المتحدة: لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن غالبية الشهداء في غزة هم من النساء والأطفال ولا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

وأضاف الأمين العام، أن شبح المجاعة يطارد سكان غزة إلى جانب المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى، موضحا أن مقتل 152 موظفا من الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر هي أكبر خسارة في تاريخ المنظمة.

وتابع غوتيرش، أن التوترات في الضفة الغربية المحتلة تغلي مع تصاعد أعمال العنف، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وأكمل الأمين العام، أنه كلما طال أمد الصراع في غزة زاد خطر التصعيد وسوء التقدير.