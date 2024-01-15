أول تعليق من حماس على عملية الدهس في رعنانا شمال تل أبيب

مصراوي

علقت المقاومة الإسلامية حماس، على عملية الدهس والطعن في مستوطنة رعنانا شمال تل أبيب اليوم الإثنين.

وفي بيان صدر عنها اليوم، قالت المقاومة الإسلامية حماس: "نؤكّد أنّ عملية "رعنانا" الفدائية التي نفذها أبطال شعبنا الفلسطيني المرابط هي ردٌ طبيعي على مجازر الاحتلال النازي وعدوانه المستمر على شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع".

وتابعت حماس: "ـن أبطال شعبنا ومقاوميه المنتفضين من رفح حتى جنين سيواصلون الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا في مواجهة العدو النازي المجرم، وإن دماء الأطفال والمدنيين العزّل التي سفكتها آلة الحرب الصهيونية في الضفة والقطاع ستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين الذين لن يكون لهم أمن ولا أمان في أرضنا المحتلة".

وأكدت حماس: "نستنفر شبابنا الثائر في عموم الضفة والقدس، وندعوهم إلى تصعيد النضال والثورة حتى دحر الاحتلال النازي وتحرير أرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ تحقيقًا أوليّا للشرطة الإسرائيلية، يفيد بأن شخصًا طعن امرأة واستولى على مركبتها ثم دهس آخرين في أكثر من موقع

ومن جانبها ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن رئيس بلدية رعنانا، إن الحدث مستمر ولم ينته بعد.

وتابعت القناة نقلا عن مصادر أمنية، اعتقال فلسطيني من الخليل للاشتباه بتنفيذه عمليات دهس وطعن في رعنانا، وتتم حاليا عمليات تمشيط وتفتيش واسعة في منطقة رعنانا، كما أن المروحيات تطارد أحد أقارب المشتبه به في تنفيذ هجوم رعنانا.

من موقع #عملية_رعنانا شمال "تل أبيب" بعد دهس وطعن 19 مستوطنا صهيونيا. pic.twitter.com/x0SNEi0WLe — رضوان الأخرس (@rdooan) January 15, 2024

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، أن منفذا هجوم رعنانا من سكان بني نعيم في الخليل ويقيمان في إسرائيل بشكل غير قانوني.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، مقتل امرأة و إصابة نحو 19 إسرائيليًا على الأقل جراء حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب.

#شاهد | من مكان حادث الدهس الذي أدى إلى إصابة 8 مستــوطنين في "رعنانا" بفلسطين المحتــلة دون معرفة خلفية الحادث. pic.twitter.com/eee3YRWUE4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 15, 2024

وأكدت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، أن حالة بعض المصابين خطيرة، ونقل أغلب الجرحى إلى المستشفيات.

بدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها تتعامل مع حدث استثنائي قرب تل أبيب وتجري تحقيقًا موسعًا.