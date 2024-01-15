البحرية البريطانية: إصابة سفينة تجارية بصاروخ قرب عدن باليمن

مصراوي



أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة تجارية تعرضت لهجوم على مسافة 95 ميلا بحريا جنوب شرق عدن اليمنية.

وتابعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: "إصابة سفينة بصاروخ قرب عدن باليمن".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن قيادي حوثي، قوله إن "جميع السفن في البحر الأحمر وبحر العرب آمنة باستثناء المتجهة إلى إسرائيل".

ومنذ نحو يومين شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجمات عنيفة على أهداف ومناطق تابعة للحوثيين في اليمن، ردا على هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، فيما أعلنت جماعة الحوثي عقب الضربات أنها لن تتوقف عن استهدافها السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر مهما كان الثمن.

ووفقا لمصادر يمنية حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل، فإن السفينة التي تم استهدافها كانت متجهة إلى إسرائيل.