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BBC

الصحة الفلسطينية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة 24 ألفا

03:36 م الإثنين 15 يناير 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة - (بي بي سي)

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ بدء الحرب قد وصل إلى 24100 قتيل.

وأشارت الوزارة التابعة لحركة حماس إلى أن عدد المصابين وصل إلى 60,834

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع من بينها خان يونس وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يتواصل لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني القول إن الأوضاع في قطاع غزة "كارثية"، بسبب البرد الشديد وظروف النزوح.

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BBC
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