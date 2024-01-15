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BBC

منظمة أوكسفام: الحروب والأزمات زادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء

02:28 م الإثنين 15 يناير 2024

منظمة أوكسفام

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دافوس - (د ب أ)

أظهرت دراسة نشرتها، اليوم الإثنين، منظمة أوكسفام للتنمية، أن الأزمات والحروب في السنوات الأخيرة قد زات من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أنحاء العالم.

وأشارت الدراسة، التي جاءت قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى أن ثروات أغنى خمسة أشخاص في العالم – وجميعهم رجال – تضاعفت منذ عام 2020. وفي الوقت ذاته، أصبح ما يقرب من 5 ملايين شخص، وهم أفقر 60%من سكان العالم، أكثر فقرا.

واعتمدت الدراسة على بيانات من مصادر مختلفة، فقد حصلت منظمة أوكسفام، على سبيل المثال، على تقديرات ثروات المليارديرات من التقديرات التي نشرتها مجلة فوربس الأمريكية التي تهتم بشؤون الأعمال، وكذلك تقديرات للثروة العالمية من بنك كريدي سويس، والبنك الدولي ووكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

منظمة أوكسفام دافوس الحروب

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