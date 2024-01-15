حفل أسطوري.. زفاف أمير بروناي في حضور أمراء عرب

(مصراوي)

شهدت سلطنة بروناي، الدولة النفطية الصغيرة والغنية، زفاف الأمير بروناي عبد المتين البالغ من العمر 32 عامًا، من أنيشا عيسى كاليبيتش حفيدة أحد مستشاري السلطان.

وحضر الحفل الأسطوري الذي أقيم في قصر نور الإيمان (إستانة نور الإيمان) زعماء وقادة من مختلف دول العالم بينهم أمراء عرب.

ويضم قصر نور الإيمان، نحو 1788 غرفة، حيث يعد من أكبر القصور في العالم وأقيمت مأدبة فخمة حضرها ضيوف من جميع أنحاء العالم.

وقام الأمير عبد المتين وزوجته بعد ذلك بأول جولة لهما كزوجين في موكب في العاصمة بندر سري بيغاوان، أمام آلاف من السكان المبتهجين في مراسم تشكل ذروة احتفالات مستمرة منذ عشرة أيام.

خلال موكب الأحد، وقف الأمير وزوجته في الجزء الخلفي من سيارة رولز رويس المكشوفة وهم يلوحون للحشود التي تصطف في الشوارع لإلقاء نظرة على الأمير الشهير وعروسه. جلبت أبهة وروعة مهرجان زفافهما الكثير من الإثارة إلى سلطنة بروناى التي يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة.

وعبد المتين هو الابن العاشر للسلطان حسن البلقية، أحد أقدم حكام العالم ويقود النظام الملكي منذ تنازل والده عن العرش في 1967.

وتلقى الأمير عبد المتين تعليمه الابتدائي في مدرسة سانت أندرو، ثم وواصل تعليمه الثانوي في كلية بادوكا سيري بيغاوان سلطان للعلوم، ومدرسة جيرودونغ الدولية، وكلاهما من أعلى المدارس في بروناي.

وحضر الحفل ممثلون عن العائلات الملكية في الأردن والسعودية والبحرين وبوتان، فضلاً عن قادة زعماء من آسيا بينهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم والرئيسان الإندونيسي جوكو ويدودو والفلبيني فرديناند ماركوس الابن، إلى جانب نحو 5 آلا من الدعوين.