تركيا تطلق سراح لاعب إسرائيلي بعد احتجازه بتهمة "التحريض على الكراهية"

مصراوي

أطلقت السلطات التركية، سراح اللاعب الإسرائيلي سغيف يحزكيل بعد احتجازه في مدينة أنطاليا بشبهة التحريض على الكراهية.

وخلال مباراة في الدوري التركي لكرة القدم، وضع اللاعب عصبة على معصمه جاء فيها "100 يوم. 07/10" في إشارة إلى تاريخ هجوم حماس غير المسبوق داخل إسرائيل وبدء الحرب في قطاع غزة.

قال وزير العدل التركي، يلماز تونج، إن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقاً ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي، مهاجم نادي أنطاليا سبور التركي، بتهمة "تحريض الناس على الكراهية والأعمال العدائية".

من جهته اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تركيا يوم الإثنين بأنها "ذراع تنفيذية فعلية لحماس".