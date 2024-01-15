وزير الدفاع البريطاني: ندرس ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من العمليات في البحر الأحمر

لندن - (د ب ا)

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن المملكة المتحدة ستدرس ما إذا كانت سوف "تتخذ مزيدا من الإجراءات" لردع هجمات الحوثيين على سفن الشحن الدولية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية عن شابس القول إن بريطانيا في حاجة " للانتظار" لترى ما سيحدث بعد الهجمات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة الجمعة الماضية، التي أعقبت أسابيع من الهجمات على حركة الشحن على طول الطريق الدولي الحيوي من جانب الحوثيين المدعومين من إيران.

وقد حدث تطور آخر في المنطقة أمس الأحد، عندما أكد الجيش الأمريكي أن إحدى مقاتلاته أسقطت صاروخ كروز مضاد للسفن تجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

وقال شابس، الذي يشارك في جولة إعلامية قبل الادلاء بخطاب اليوم الاثنين إن أعمال متمردي الحوثي في اليمن تماثل " البلطجة"، كما رفض استبعاد المشاركة في المزيد من الهجمات الجوية المنسقة.

وأوضح شابس أن الهجمات" غير مقبولة على الاطلاق" حيث تضررت سفن من أكثر من 50 دولة.

وقال: "سوف ننتظر الآن ونراقب الوضع بعناية بالغة".