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BBC

بيلد: ألمانيا تستعد لحرب الناتو مع روسيا بعد هزيمة أوكرانيا

01:28 م الإثنين 15 يناير 2024

ألمانيا

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وكالات

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الاثنين، عن وثيقة سرية لوزارة الدفاع الألمانية، تضم سيناريو اندلاع مواجهة بين روسيا وألمانيا في شرق أوروبا.

وأفادت صحيفة بيلد، نقلاً عن مواد سرية الطابع لوزارة الدفاع الألمانية، بأن الجيش الألماني يستعد لخوض الحرب ضد الجيش الروسي.

وحسب الوثيقة، فقد يحدث تصعيد بين الناتو وروسيا في شهر فبراير المقبل، بعد أسابيع قليلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا تستعد للحرب بين قوات حلف شمال الأطلسي وروسيا، والتي يمكن أن تبدأ في صيف عام 2025.

وذكرت الصحيفة، أن الحديث يجري عن سيناريو تدريبي يصف خطوة بخطوة، وشهرا بعد شهر، كيف سيتصرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيف سيدافع الناتو عن نفسه.

ألمانيا أوكرانيا وزارة الدفاع الألمانية روسيا الجيش الألماني

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