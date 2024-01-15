الصحة بغزة: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز 24 ألفًا

مصراوي

أفادت وزارة الصحة في غزة بأن عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ بدء الحرب قد وصل إلى 24100 شهيد، ووصل عدد المصابين إلى 60,834 مصابًا.



يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع من بينها خان يونس وفي مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة يتواصل لليوم الرابع على التوالي.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني القول إن الأوضاع في قطاع غزة "كارثية"، بسبب البرد الشديد وظروف النزوح.