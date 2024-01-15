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BBC

بريطانيا ترسل 20 ألف جندي وآليات عسكرية إلى شرق أوروبا

12:20 م الإثنين 15 يناير 2024

بريطانيا

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الاثنين، عن اعتزامها إرسال نحو 20 ألف جندي للمشاركة في مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا في النصف الأول من العام الجاري بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حلف الناتو، بحسب وكالة رويترز.

وتشمل عملية النشر 16 ألف جندي من الجيش البريطاني سيتمركزون في شرق أوروبا في الفترة من فبراير إلى يونيو بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز "إف 35 بي" وطائرات استطلاع.

بريطانيا شرق أوروبا وزارة الدفاع البريطانية مناورة عسكرية سفن حربية

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