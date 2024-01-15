اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

طوكيو - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية اليابانية إن دبلوماسيين كبار من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أدانوا بشدة، خلال محادثاتهم الهاتفية التي أجروها اليوم الاثنين، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي أمس الأحد.

وذكرت الوزارة أن المسؤولين البارزين اتفقوا على أن عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وتشكل تهديدا لسلام وأمن المنطقة والمجتمع الدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأكد المسؤولون أن الدول الثلاث ستعاون معا في التعامل مع الأمر، كما تبادلوا الآراء حول التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.

وشارك في المؤتمر عبر الهاتف كل من هيرويوكي نامازو، المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية، وجونج باك، نائب الممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية، وكيم جان، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية الكورية الشمالية اليوم الاثنين، تعليقا على عملية إطلاق الصاروخ الأخيرة، أن البلاد أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب يحمل رأسا حربيا تفوق سرعته سرعة الصوت ويمكن التحكم فيه.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "إن تجربة الإطلاق لم تؤثر مطلقا على أمن أي دولة مجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي".

وقال الجيش الكوري الجنوبي، أمس الأحد، إنه اكتشف الإطلاق من منطقة في بيونج يانج أو حولها نحو الساعة 2:55 بعد الظهر (0555 بتوقيت جرينتش)، وحلق الصاروخ لنحو ألف كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.

ويعد هذا أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية منذ إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونج-18 الذي يعمل بالوقود الصلب في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي مقابلة مع وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء الأسبوع الماضي، ذكر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون-سيك، أن كوريا الشمالية قد تختبر إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى جديدة في وقت مبكر من هذا الشهر بعد أن ادعت أنها أجرت في تشرين الثاني/ نوفمبر اختبارات محركات تعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

ومن المعروف أن اكتشاف الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب قبل إطلاقها أصعب مقارنة بالصواريخ التي تعمل بالوقود السائل التي تتطلب المزيد من الاستعدادات قبل الإطلاق، مثل حقن الوقود.