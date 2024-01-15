جزيرة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان وتتحول إلى بكين

بكين - (د ب ا)

قالت حكومة الدولة الجزيرة ناورو في بيان اليوم الاثنين إنها سوف تحول علاقاتها الدبلوماسية إلى الصين بدلا من تايوان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة قالت في البيان إنها سوف " تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ابتداء من اليوم"، كما لن تعمل على تطوير أي علاقات رسمية أو تبادل رسمي مع تايوان.

وكانت انتخابات أمس الأول السبت في تايوان قد اسفرت عن اختيار لاي تشينج-تي، نائب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، رئيسا لتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، متقدما على منافسه المقرب للصين من حزب المعارضة الرئيسي.

ومع قطع ناورو علاقاتها مع تايوان بالفعل، سيصبح لدى تايبيه علاقات دبلوماسية رسمية كاملة مع 12 دولة فقط، معظمها حول منطقة الكاريبي.