إعلان

BBC

جزيرة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان وتتحول إلى بكين

11:36 ص الإثنين 15 يناير 2024

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بكين - (د ب ا)

قالت حكومة الدولة الجزيرة ناورو في بيان اليوم الاثنين إنها سوف تحول علاقاتها الدبلوماسية إلى الصين بدلا من تايوان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة قالت في البيان إنها سوف " تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان ابتداء من اليوم"، كما لن تعمل على تطوير أي علاقات رسمية أو تبادل رسمي مع تايوان.

وكانت انتخابات أمس الأول السبت في تايوان قد اسفرت عن اختيار لاي تشينج-تي، نائب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، رئيسا لتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، متقدما على منافسه المقرب للصين من حزب المعارضة الرئيسي.

ومع قطع ناورو علاقاتها مع تايوان بالفعل، سيصبح لدى تايبيه علاقات دبلوماسية رسمية كاملة مع 12 دولة فقط، معظمها حول منطقة الكاريبي.

بكين جزيرة ناورو تايوان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* يجب أن تتغير.. وزير التعليم: مناهج الثانوية كما هي منذ 20 عاماً
* أيام الموت.. عِش تجربة هروب أسرة في غزة (قصة تفاعلية)
أمطار متفاوتة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة*