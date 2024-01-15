إعلان

BBC

الفلبين تخطط لإنشاء مواقع عسكرية في بحر الصين الجنوبي

11:22 ص الإثنين 15 يناير 2024

الجيش الفلبيني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مانيلا - (د ب أ)

قال قائد الجيش الفلبيني إن بلاده تخطط لإنشاء مواقع عسكرية خاصة بها في بحر الصين الجنوبي، والحصول على مزيد من السفن وبطاريات رادار في ظل توترات مستمرة مع بكين في المياه المتنازع عليها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قائد الجيش روميو براونر (الإبن) قوله للصحفيين اليوم الإثنين إن القوات المسلحة الفلبينية تريد جعل المناطق التي تحتلها البلاد في البحر المتنازع عليه أكثر ملائمة للسكن، وجاءت تصريحات براونر بعد مؤتمر للقيادة مع الرئيس فرديناند ماركوس الإبن، طلب فيه ماركوس من الجيش العمل على كسب حلفاء دوليين في ظل سعي الجيش لتحويل اهتمامه من الأمن الداخلي إلي الدفاع الإقليمي، وفقا لما ذكره براونر.

وأضاف قائد الجيش أن القوات المسلحة ستشكل أيضا فريقا لمكافحة التهديدات السيبرانية.

الجيش الفلبيني مانيلا بحر الصين الجنوبي الفلبين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جزيرة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان وتتحول إلى بكين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* يجب أن تتغير.. وزير التعليم: مناهج الثانوية كما هي منذ 20 عاماً
* أيام الموت.. عِش تجربة هروب أسرة في غزة (قصة تفاعلية)
أمطار متفاوتة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة*