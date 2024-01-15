"فشل إسرائيلي".. بعد مرور 100 يوم على الحرب في غزة قادة حماس أحياء

كتب- مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، وفق تقديرات أولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه على الرغم من مرور 100 يوم على الحرب في قطاع غزة، فإن غالبية مجاهدي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على قيد الحياة.

وبحسب تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم مهاجمة 30 ألف هدف في غزة، زاعمًا أنه قتل نحو 9000 منهم في قطاع غزة، من بينهم قائدين كبيرين، ومنذ بداية الحرب لم يتمكنوا سوى من اغتيال قائدين بارزين في كتائب القسام الذراع العسكري لحماس، و19 مقاتل منهم ضابطين كبيرين.

وقدر الجيش أن عدد قوة حماس يبلغ نحو 30 ألف مقاتل. منهم نحو 21 ألفًا على قيد الحياة، لكن أصيب آلاف وأسر آخرون، موضحًا أيضًا أن عدد المقاتلين الذين اغتالهم في جنوب لبنان هم نحو 170 شخصًا، لكنه لم يذكر رتبهم أو أقدميتهم.

كما يزعم أن عدد الأهداف التي هاجمها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، نحو 30 ألفًا، في الشمال نحو 750، موضحًا أن نحو 9000 صاروخ تم إطلاقها من غزة إلى إسرائيل، نحو 2000 صاروخ من لبنان ونحو 30 صاروخا من سوريا.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه حسب ما يعلنه الجيش، فمنذ بداية المعارك في الـ7 من أكتوبر، قتل نحو 540 جنديًا إسرائيليًا، منهم 9 في معارك في جنوب لبنان، و188 قتيلًا في الهجوم البري على قطاع غزة، و1085 مصابًا، و29 جنديًا قتلوا بنيران صديقة بغزة والشمال، بينما بلغ عدد الجرحى الإسرائيليين منذ طوفان الأقصى 2496 مصابًا، لكن وفق الأشخاص العاملين في المجال الطبي، فإن المستشفيات والمسؤولين الطبيين الميدانيين والمسؤولين في قسم إعادة التأهيل ومصادر في منظمة المعوقين في الجيش، يقولون إن الصورة أكثر قتامة بكثير.

وسبق وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن تقديرات الجيش، أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12,500 جندي، موضحة أن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر.

واستأجرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، شركة خارجية لدراسة الاتجاهات من العمليات والحروب السابقة، لتقدير عدد الجنود الذين سيتم قبولهم كمعاقين من قبل الجيش في قسم إعادة التأهيل في عام 2024، إذ أشارت التوقعات أنه سيتم الاعتراف بـ 12.500 جندي كمعاقين، ومن المتوقع أن يصل حجم إلى 20 ألفًا، بحسب يديعوت أحرونوت.

ويعالج قسم إعادة التأهيل حاليًا 60 ألف شخص معاق إجمالًا، أي الجرحى الذين تم الاعتراف بأنهم يعانون من إعاقة تزيد عن 20 %. في عام 2023، تمت إضافة أكثر من 5000 معاق جديد من جيش الاحتلال إلى قسم إعادة التأهيل، كما تمت إضافة 3400 من المعاقين الجدد إلى القسم منذ 7 أكتوبر، ولا تشمل هذه الأرقام المدنيين الذين أصيبوا منذ بداية القتال.