إعلان

BBC

إيران: الجرائم بحق غزة لن تنقذ نظام الفصل العنصري من خطر الانهيار

10:45 ص الإثنين 15 يناير 2024

وزارة الخارجية الإيرانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

طهران - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن "الجرائم بحق غزة لن تنقذ نظام الفصل العنصري من خطر الانهيار".

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم الاثنين، بأن كنعاني قال في تغريدة له على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "100 ألف ضحية فلسطينية (بينهم أكثر من 23 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف جريح) نتيجة حرب الـ 100 يوم التي شنها الكيان الصهيوني على غزة، سجل تاريخ أسود ومخز ومخجل للأبد في صفحات التاريخ وفي محكمة الضمير الإنساني لكيان إسرائيل المزيف والحكومة الأمريكية".

وأضاف: "لم يحقق الكيان الصهيوني أدنى إنجاز استراتيجي وهذه الجرائم لن تنقذ نظام الفصل العنصري من خطر الانهيار ولن تضيف سوى سقوط الكيان والذل والمسؤولية الدولية للداعمين المعروفين".

وأوضح كنعاني أن "المستقبل لفلسطين وشعبها المظلوم الصابر والمقاوم".

وزارة الخارجية الإيرانية إيران حرب غزة الفصل العنصري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفد أمريكي غير رسمي يلتقى بالرئيسة التايوانية والرئيس المنتخب

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أمطار متفاوتة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة*