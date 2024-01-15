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BBC

إعلام عبري: بايدن ومسؤولون أمريكيون "محبطون" من إدارة نتنياهو للحرب في غزة

10:36 ص الإثنين 15 يناير 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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بي بي سي

أفاد موقع واللا الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن محبط من إدارة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب على غزة والأوضاع في الضفة الغربية.

وقال مسؤول امريكي "إن الوضع سيء ونحن عالقون، وصبر الرئيس ينفد" وفق تعبيره.

وذكر موقع واللا أن بايدن لم يجرِ أي اتصالات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أن أنهى مكالمته قبل عشرين يوما، بعدما رفض نتنياهو تحويل أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وأوضح المصدر ذاته أن الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل أدت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض والخارجية.

وتابع أن بلينكن أوضح لنتنياهو ومجلس وزراء الحرب أن خطة إسرائيل "لليوم التالي من الحرب" حلم لا يمكن تحقيقه.

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BBC
جو بايدن نتنياهو حرب غزة غزة طوفان الأقصى رئيس وزراء الاحتلال

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