الجيش الأمريكي: أسقطنا صاروخًا أطلق من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين نحو مدمرة

بي بي سي

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) فجر الإثنين، أنّها أسقطت عصر الأحد صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة المتمرّدين الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم في بيان إنّ "صاروخ كروز مضادّاً للسفن أُطلِق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر".

وأضافت "أُسقِط الصاروخ قرب ساحل الحُديدة من جانب مقاتلة أميركية، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وكانت واشنطن ولندن قد شنتا غارات على مواقع تابعة للحوثيين يوم الخميس الماضي ردا على الهجمات التي يشنها الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.