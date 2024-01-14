الجمهوريون بالكونجرس: سنعاقب أي موظف حكومي يحتج على دعمنا لإسرائيل

مصراوي:

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس يمارسون ضغوطا على الوكالات الفيدرالية لفرض عقوبات على موظفيها الذين سيشاركون في تظاهرات الأسبوع المقبل؛ احتجاجا على دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن عشرات الموظفين في قرابة 20 وكالة فيدرالية من بينها البيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية، يعتزمون ترك أعمالهم الثلاثاء المقبل، وفقا لموقع المونيتور.

وأوضح أن مجموعة "الفيدراليين المتحدين من أجل السلام" التي تتألف من عشرات الموظفين، سينظمون "يوم حداد" تزامنا مع مرور 100 يوم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.

ولفت "أكسيوس" إلى أنه من المتوقع أن يشارك مئات الموظفين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التظاهرة الاحتجاجية.

فيما حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وهو أحد أعضاء الحزب الجمهوري، من المشاركة في تلك المظاهرات المنتظرة، قائلا: "إن أي موظف حكومي يترك وظيفته احتجاجًا على الدعم الأمريكي لحليفتنا إسرائيل يتجاهل مسؤوليته ويسيء استغلال ثقة دافعي الضرائب".

وأكد جونسون إلى جانب ورئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، الجمهوري أيضا، أنهما سيحرصان على أن تفرض المؤسسات الحكومية عقوبات تأديبية على موظفيها المشاركين في مظاهرة الثلثاء المقبل، معلقا بـ "إنهم يستحقون الطرد".

في حين نوّهت مجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية إلى أن الاحتجاجات المقرر تنظيمها تنتهك القانون، موضحة أن القانون يعاقب أي موظف حكومي يشارك في إضراب ضد الحكومة الأمريكية "بغرامة أو بالسجن لمدة عام".