مرصد الأورومتوسطي: نحو 100 ألف فلسطيني بين شهداء ومفقودين وجرحى بغزة

مصراوي

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن نحو 100 ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى؛ بمن في ذلك أولئك المصابين بإعاقات طويلة الأمد، في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكر المرصد أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 31 ألفا و497 فلسطينيًا حتى مساء أمس السبت، مشيرًا إلى أن 28 ألفا و951 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين أي ما نسبته %92 تقريبا من إجمالي الضحايا،

وشملت أعداد الشهداء 12345 طفلًا، و6471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحافيًا، فيما أصيب 61079 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل بالإضافة إلى جانب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، ما يشير إلى احتمال عدم نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي.

في الوقت ذاته، ما يزال هنالك مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي، وفق بيان المرصد.