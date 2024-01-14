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BBC

جنوب أفريقيا: القضية الفلسطينية لها الأساس القانوني الذي يؤهلها للحكم لصالحها

09:36 م الأحد 14 يناير 2024

جنوب أفريقيا

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مصراوي
قال مدير العلاقات الدولية في وزارة الخارجية الجنوب أفريقية، اليوم الأحد، إن الطلب الأساسي المقدم لمحكمة العدل الدولية هو وقف إطلاق النار في غزة.
وأعرب المسؤول الجنوب أفريقي خلال تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" عن أمله في أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بوقف إطلاق النار في غزة خلال 10 أيام.
وأكد أن جنوب أفريقيا لم تتعرض لأي ضغط لوقف ما بدأته، مشيرا إلى أن هناك الكثير من دول العالم تؤيد مساعيهم في محكمة العدل.
وأوضح أن بلاده لم تحصل على أي مساعدة قانونية من أي دولة وهناك عدد من الفلسطينيين يعملون مع جنوب أفريقيا، مشددا على ثقتهم من أن القضية لها الأساس القانوني الذي يؤهلها للحكم لصالحها.

القضية الفلسطينية محاكمة إسرائيل حرب غزة جنوب إفريقيا

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