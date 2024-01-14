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BBC

اليونيسيف: أكثر من 1000 طفل بُترت أطرافهم في غزة

09:22 م الأحد 14 يناير 2024

غزة

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مصراوي

قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ألكسندرا ميردوش، اليوم الأحد، إن آلاف الأطفال فقدوا حياتهم خلال 100 يوم من الحرب وأكثر من 1000 طفل بترت أطرافهم.

وأشارت ميردوش خلال تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" إلى أن المتاح من المساعدات الإنسانية قليل للغاية وظروف إيصال المعونات صعبة للغاية.

وأكدت ميروش أن الأدوية لا تصل إلى قطاع غزة وهناك من يموتون بسبب نقص العقاقير.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، قال إن 30 مستشفى من أصل 36 في غزة خرجت عن الخدمة.

ولفت في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث" إلى أن أعداد الجرحى في غزة أكبر بكثير من قدرة النظام الصحي، موضحا أن 60 ألف جريح في القطاع بينهم حالات خطرة

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودا على المساعدات ويتحكم في عدد الشاحنات.

أطفال غزة بتر الأطراف حرب غزة اليونيسيف ألكسندرا ميردوش

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