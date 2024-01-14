إعلان

BBC

بعد إعلان الحوثيين.. البنتاجون: التحالف لم ينفذ أية ضربات في اليمن اليوم

08:13 م الأحد 14 يناير 2024

القصف الأمريكي البريطاني على اليمن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الأحد، تصريحات ينفي خلالها تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف باليمن اليوم.
وكانت وسائل إعلام حوثية قات إن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف جبل جدع بمديرية اللحية في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأوضح الإعلام الحوثي أن القصف الأمريكي البريطاني في الحديدة تزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات وطائرات تجسس.
وفي وقت سابق شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن
وأشار مسؤولون إلى أن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات لإطلاق الطائرات المسيرات والصواريخ إضافة إلى منشآت لتصنيع منظومات دفاع جوي.

اليمن الحوثيون الضربات الأمريكية البريطانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد 100 يوم من الحرب.. أبو عبيدة يوجه رسالة قوية للاحتلال بالصوت والصورة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

(صور وفيديوهات) تغطية اليوم الثاني.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية
* توقفوا عن استخدامه فورًا.. "حماية المستهلك" يحذر من شاحن يسبب حريقًا وصدمات كهربائية
* حطم رقمه القياسي.. زيادة جديدة بسعر الدولار في السوق السوداء اليوم
* حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: أمطار تصل إلى رعدية تمتد للقاهرة