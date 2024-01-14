بعد إعلان الحوثيين.. البنتاجون: التحالف لم ينفذ أية ضربات في اليمن اليوم

مصراوي

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسؤول عسكري أمريكي، اليوم الأحد، تصريحات ينفي خلالها تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف باليمن اليوم.

وكانت وسائل إعلام حوثية قات إن قصفا أمريكيا بريطانيا استهدف جبل جدع بمديرية اللحية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح الإعلام الحوثي أن القصف الأمريكي البريطاني في الحديدة تزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات وطائرات تجسس.

وفي وقت سابق شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية وبحرية ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن

وأشار مسؤولون إلى أن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات لإطلاق الطائرات المسيرات والصواريخ إضافة إلى منشآت لتصنيع منظومات دفاع جوي.