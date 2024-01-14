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BBC

مقتل 3 جنود سوريين في غارات تركية على مناطق حدودية

07:29 م الأحد 14 يناير 2024

أرشيفية

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مصراوي
أعلن المرصد السوري، اليوم اللأحد، مقتل 3 جنود سوريين في استهداف طائرة مسيرة تركية لشعبة المخابرات العسكرية بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأشار المرصد إلى أن مسيرات تركية، استهدفت محطة كهرباء عامودا في الشمال السوري مما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل.
وأوضح المرصد السوري أن القوات التركية نفذت قبل ساعات ضربات جوية متتالية عبر مسيّراتها في ريف حلب الشرقي، مؤكدا أن الضربات التركية خلفت خسائر في البنية التحتية وبممتلكات المدنيين فضلا عن انقطاع التيار الكهرباء في مدينة عين العرب قرب الحدود المشتركة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة

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