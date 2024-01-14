"بعد أتالانتا".. الاتحاد الأوروبي يدرس إطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر

مصراوي

قال منسق الشؤون الخارجية والسياسية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إنه أرسل مقترحا إلى دول الاتحاد لإطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر لضمان سلامة الملاحة.

وأشار بوريل إلى أنه من الممكن أن يعلن الاتحاد عن عملية بحرية أوروبية جديدة إلى جانب مهمة "أتالانتا" التي تعمل بالفعل قبالة سواحل الصومال.

وأوضح بوريل أن جزء كبيرا من البضائع التي يتم تسليمها عبر البحر الأحمر متجهة خصيصا إلى أوروبا.

وفي عام 2008 أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أتالانتا" العسكرية البحرية قبالة السواحل الصومالية؛ بهدف منع ومكافحة أعمال القرصنة وحماية السفن والشحنات البحرية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الإفريقي.