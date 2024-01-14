إعلان

BBC

"بعد أتالانتا".. الاتحاد الأوروبي يدرس إطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر

05:39 م الأحد 14 يناير 2024

جوزيب بوريل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
قال منسق الشؤون الخارجية والسياسية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إنه أرسل مقترحا إلى دول الاتحاد لإطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر لضمان سلامة الملاحة.
وأشار بوريل إلى أنه من الممكن أن يعلن الاتحاد عن عملية بحرية أوروبية جديدة إلى جانب مهمة "أتالانتا" التي تعمل بالفعل قبالة سواحل الصومال.
وأوضح بوريل أن جزء كبيرا من البضائع التي يتم تسليمها عبر البحر الأحمر متجهة خصيصا إلى أوروبا.
وفي عام 2008 أطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أتالانتا" العسكرية البحرية قبالة السواحل الصومالية؛ بهدف منع ومكافحة أعمال القرصنة وحماية السفن والشحنات البحرية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الإفريقي.

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية أتالانتا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عقب ثوران بركاني.. اشتعال النيران في تجمعات سكنية جنوب غربي آيسلندا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

(صور وفيديوهات) تغطية اليوم الثاني.. أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية
* توقفوا عن استخدامه فورًا.. "حماية المستهلك" يحذر من شاحن يسبب حريقًا وصدمات كهربائية
* حطم رقمه القياسي.. زيادة جديدة بسعر الدولار في السوق السوداء اليوم
* حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: أمطار تصل إلى رعدية تمتد للقاهرة