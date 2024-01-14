"استعدوا نفسيًا للحرب".. تصريحات القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية تثير القلق والجدل

وكالات

أثارت تصريحات وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين، بشأن احتمالية اندلاع حرب في السويد، حالة من الجدل في البلد الذي لم يخض أي حروب منذ القرن التاسع عشر.

التصريحات التي أثارت جدلاً في السويد، تجددت على لسان القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية ميكائيل بيدن، الذي عرض صورًا لمنازل محترقة ومدمرة بالقصف في أوكرانيا، خلال مؤتمر صحفي.

وتساءل: "هل تعتقدون أن هذه يمكن أن تكون السويد؟"، مؤكدًا أنه لا يطرح مجرد سؤال بسيط. وقال إن "حرب روسيا ضد أوكرانيا هي مرحلة وليست هدفًا نهائيًا، فالهدف هو إنشاء منطقة نفوذ وتدمير النظام العالمي القائم على نظم محددة". وأضاف قائد الجيش إن السويديين "يجب أن يستعدوا نفسيًا للحرب".

بعد التعليقات التي أدلت بها الحكومة السويدية، تلقت منظمة "بريس" المعنية بحقوق الأطفال اتصالات كثيرة بخط الطوارئ الخاص بها من أطفال قلقين من احتمالات الحرب.

وقال الأمين العام للمنظمة ماغنوس ياغرسكوغ في بيان إن "العديد من الأطفال يعانون من ارتفاع مستوى القلق لديهم بسبب هذه المعلومات".