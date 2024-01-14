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BBC

هجوم انتحاري يستهدف مكتب حاكم طالبان في ولاية نمروز

02:10 م الأحد 14 يناير 2024

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كابول - (د ب أ)

ذكرت مصادر أن انفجارا وقع اليوم الأحد، في مكتب حاكم ولاية نمروز الأفغانية.

وقالت مصادر إن مهاجمين انتحاريين بدآ إطلاق النار، فور دخولهما المكتب ثم فجرا نفسيهما، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه "خاما برس" حالة من الفوضى، عقب الهجوم على مكتب الحاكم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن هذا الهجوم ولم تعلق طالبان على الأمر.

جدير بالذكر وبحسب المصادر، فقد نجا حاكم طالبان في ولاية "نمروز" من الحادث الدامي.


كابول مكتب حاكم طالبان ولاية نمروز أفغان

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