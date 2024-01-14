بكين تحتج رسميًا على بيان واشنطن بشأن الانتخابات التايوانية

تايبيه - (د ب ا)

قدمت الحكومة الصينية احتجاجا رسميا للولايات المتحدة على بيان واشنطن بشأن الانتخابات في تايوان.

وأعلنت وزارة الخارجية في بكين اليوم الأحد أن أمريكا انتهكت وعدها بالحفاظ على علاقات ثقافية وتجارية فقط أو أي تبادلات غير رسمية مع تايوان.

وقالت الوزارة "كما أنها ترسل رسالة خاطئة للغاية للقوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان".

وأضافت "نحن نأسف بشدة ونعارض بقوة هذا الأمر، لقد قدمنا احتجاجات حقيقية للجانب الأمريكي".

وأوضحت الوزارة " قضية تايوان في صلب المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر الأول الذي لا يجب تخطيه في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت أمس السبت تهانيها لرئيس تايوان المنتخب لاي تشينج تي، الذي ينتمى للحزب الديمقراطي التقدمي، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وزارة الخارجية إنها تتطلع للعمل مع لاي وقادة جميع الأحزاب في تايوان للعمل على تطوير المصالح والقيم المشتركة وتعزيز العلاقات غير الرسمية القائمة منذ فترة طويلة.

وتعد أمريكا حليفا مقربا لتايوان، وتعهدت بتقديم المساعدات الدفاعية في حال اندلاع صراع مع الصين.

ما تم الإعلان اليوم على أنه من المتوقع أن يزور وفد أمريكي غير رسمي تايوان مساء اليوم.