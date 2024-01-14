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BBC

إسرائيل تصدر قرارًا بمصادرة جزء من أموال الضرائب الفلسطينية

01:26 م الأحد 14 يناير 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

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وكالات

أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا بمصادرة جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، حسبما ذكرت "العربية".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ديسمبر الماضي، أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه، مضيفا "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول قوله إن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، ودفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.

تسلئيل سموتريتش أموال الضرائب الفلسطينية إسرائيل جو بايدن

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