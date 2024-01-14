إسرائيل تصدر قرارًا بمصادرة جزء من أموال الضرائب الفلسطينية

وكالات

أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا بمصادرة جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، حسبما ذكرت "العربية".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ديسمبر الماضي، أن إسرائيل ستواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه، مضيفا "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول قوله إن بايدن يشعر بإحباط متزايد من قرار إسرائيل حجب أموال الضرائب في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، ودفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى حل المشكلة.