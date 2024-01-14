الاحتلال: إصابة 12 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 12 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن إجمالي الإصابات منذ بدء العملية البرية وصل إلى 1106 إصابة من العسكريين منهم 240 إصابة خطرة.

كانت وكالة رويترز، قالت إن مسودة ميزانية 2024 في إسرائيل تتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.25% العام الماضي.

وأضافت رويترز، أن وزراء بالحكومة الإسرائيلية يبدؤون اليوم مناقشة تعديل على الموازنة يضمن إنفاقا كبيرا لتمويل الحرب على غزة، موضحة أن الأثر المالي للحرب الإسرائيلية على غزة يقدر بنحو 40.25 مليار دولار في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف بنهاية مارس المقبل.

وتابعت رويترز، أن مشروع الموازنة الإسرائيلية الجديدة يظهر تراجع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 1.1% خلال العام الجاري.

كان وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، قال إن هناك خطة في الموازنة الجديدة لتعزيز الصحة العقلية استجابة للاحتياجات التي خلقتها الحرب.

وأشارت القناة 12 العبرية، في تقرير لها، الأحد الماضي، إلى تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب الجارية وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب.