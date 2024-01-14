مسؤول إسرائيلي سابق: الرئيس الحالي للشاباك قال إنه سيتنحى عن منصبه بعد الحرب

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) السابق ياكوف بيري، في مقابلة أجريت معه اليوم الأحد، إن الرئيس الحالي للجهاز رونين بار، قال إنه سيتنحى عن منصبه بعد الحرب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية عن بيري القول، إن بار قال بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، إنه يتحمل المسؤولية عن فشل منظمته في توقع "مذبحة السابع من أكتوبر التي ارتكبتها حماس".

كما فعل رئيس الأركان ورئيس الموساد نفس الشيء، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يتحمل بعد مسؤولية إخفاقاته، بحسب بيري.

وعلى صعيد متصل، طالب آلاف الإسرائيليين باستقالة نتنياهو في مظاهرة خرجت بتل أبيب، مساء السبت، متهمين حكومته بعدم القيام بما يلزم لإعادة الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة.

وتأتي المظاهرة عشية مرور 100 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.