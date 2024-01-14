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BBC

وفد أمريكي غير رسمي يزور تايوان بعد الانتخابات

12:57 م الأحد 14 يناير 2024

تايوان

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تايبيه - (د ب أ)

ذكر المعهد الأمريكي في تايوان وهو السفارة الأمريكية الفعلية في تايبيه في بيان صحفي أنه من المتوقع أن يصل وفد غير رسمي من الولايات المتحدة إلى تايوان مساء اليوم الأحد.

جاء الإعلان بعد يوم واحد فقط من فوز الحزب الحاكم في تايوان بولاية ثالثة، في السلطة، بعد فوز مرشحه الرئاسي، لاي تشينج-تي بالسباق، بنسبة 2ر40%، من الأصوات وبلغت نسبة الإقبال على التصويت أمس حوالي 72%.

وقال المعهد في بيان "كما فعلنا سابقا في أعقاب الانتخابات الرئاسية في تايوان، طلبت الحكومة الأمريكية من مسؤولين سابقين بارزين التوجه بصفتهم الخاصة إلى تايوان.

ويضم الوفد الأمريكي الزائر، مستشار الأمن القومي السابق، ستيفن هادلي ونائب وزير الخارجية السابق، جيمس شتاينبرج ورئيسة المعهد الأمريكي في تايوان، لورا روسنبرجر.

وقال المعهد إن الوفد سيجتمع غدا الاثنين مع مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة لتهنئة تايوان بانتخاباتها الناجحة.

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