سفير إيران بالأمم المتحدة: أي دولة تشارك في العدوان على اليمن تعرض نفسها للخطر

مصراوي

قال سفير إيران بالأمم المتحدة، إن أي دولة تشارك في العدوان العسكري على اليمن قد تعرض نفسها للخطر.

وأضاف سفير إيران بالأمم المتحدة، أن مهاجمة أمريكا وبريطانيا لليمن انتهاك للسيادة الوطنية وخرق للقانون الدولي، موضحا أن العدوان على اليمن يثبت نجاح ضغوط إسرائيل على واشنطن لجرها إلى حرب مباشرة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إنه سلم رسالة خاصة إلى إيران بضربات جوية يوم الخميس الماضي، على المتمردين الحوثيين في اليمن، والتي يسميها الآن جماعة إرهابية على الرغم من قرار إدارته لعام 2021 بإلغاء هذه التسمية، وفقًا لتقارير أذربيجان، نقلاً عن شبكة CNN.

وقال بايدن عندما سئل عن رسالته خلال جولة في مقهى في ألينتاون بولاية بنسلفانيا: "لقد قمت بالفعل بتسليم الرسالة إلى إيران". "إنهم يعرفون ألا يجب عليهم عدم فعل أي شيء"، مضيفا أننا سوف نحرص على الرد على الحوثيين إذا استمروا في هذا السلوك الشائن مع حلفائنا.

وشن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات على أهداف للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة، في رد مهم بعد أن حذرت إدارة بايدن وحلفاؤها من أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ستتحمل عواقب هجماتها على الملاحة التجارية. البحر الأحمر.