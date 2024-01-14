الأمطار الغزيرة تغرق مخيمات اللاجئين في لبنان (فيديو)

وكالات

تسببت عاصفة شديدة صاحبها أمطار غزيرة ضربت لبنان في غرق العديد من الشوارع والأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين السوريين، خاصةً في الشمال.

ويشهد لبنان والمنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط منخفضا جويا مصحوبا بأمطار غزيرة منذ بداية الأسبوع.

🔻 مخيمات اللاجئين السوريين في عكار بلبنان pic.twitter.com/9gzu5HaYFE — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) January 13, 2024

وأدت العاصفة المطرية الشديدة التي شهدها لبنان، إلى غرق العديد من الشوارع والأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين السوريين، ولاسيما شمال البلاد، بالسيول التي تشكلت نتيجة فيضانات لمجاري الأنهار وقنوات تصريف المياه التي ما عادت تستوعب كمية المتساقطة الغزيرة التي انهمرت في فترات زمنية قصيرة ومتلاحقة.

#لبنان

ـ معاناة النازحين السوريين.

مخيم للنازحين السوريين في عكار اللبنانية



ـ فيضان النهر الكبير شمال لبنان بفعل كمية الامطار الهائلة ومحاولات انقاذ العالقين داخل منازلهم pic.twitter.com/CetOm3SlRr — سنكوح (@newshere23) January 13, 2024

وتسببت الأمطار في غرق 3 مخيامات للاجئين السوريين في منطقة سهل عكار، حيث فاضت خيم اللاجئين بالمياه بارتفاع نحو نصف متر.

واضطر سكان المخيمات للبحث عن مأوى آمن، ولم يجد العديد منهم أماكن للإيواء، نظرًا لغياب الدعم والإغاثة.