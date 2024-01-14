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BBC

الأمطار الغزيرة تغرق مخيمات اللاجئين في لبنان (فيديو)

12:35 م الأحد 14 يناير 2024

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وكالات

تسببت عاصفة شديدة صاحبها أمطار غزيرة ضربت لبنان في غرق العديد من الشوارع والأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين السوريين، خاصةً في الشمال.

ويشهد لبنان والمنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط منخفضا جويا مصحوبا بأمطار غزيرة منذ بداية الأسبوع.

وأدت العاصفة المطرية الشديدة التي شهدها لبنان، إلى غرق العديد من الشوارع والأحياء السكنية ومخيمات اللاجئين السوريين، ولاسيما شمال البلاد، بالسيول التي تشكلت نتيجة فيضانات لمجاري الأنهار وقنوات تصريف المياه التي ما عادت تستوعب كمية المتساقطة الغزيرة التي انهمرت في فترات زمنية قصيرة ومتلاحقة.

وتسببت الأمطار في غرق 3 مخيامات للاجئين السوريين في منطقة سهل عكار، حيث فاضت خيم اللاجئين بالمياه بارتفاع نحو نصف متر.

واضطر سكان المخيمات للبحث عن مأوى آمن، ولم يجد العديد منهم أماكن للإيواء، نظرًا لغياب الدعم والإغاثة.

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