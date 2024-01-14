فيديو.. محكمة تركية تلغي اعتقال نجل رئيس عربي تسبب في وفاة عامل توصيل

مصراوي

ألغت محكمة تركية مذكرة اعتقال نجل الرئيس الصومالي بعد مثوله أمام محكمة في دعوى تتعلق بحادث سيارة دبلوماسية كان يقودها، وذلك وفق ما نقلته محطة "تي آر تي" التلفزيونية الرسمية في تركيا.

كان نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، يقود سيارة تابعة للقنصلية الصومالية أواخر نوفمبر الماضي، ليصطدم بدراجة نارية لتوصيل الطلبات وسط اسطنبول، مما أدى إلى إصابة العامل بجروح خطيرة، ليغادر نجل الرئيس الصومالي عقب استجوابه

وأثارت الحادثة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين قاموا بنشر فيديو الحادث الذي لقي انتشارا واسعا. وعلق أكرم إمام أوغلي عمدة بلدية إسطنبول قائلا: "كان ساعي الدراجات النارية يونس أمري غوجر مواطنًا في الجمهورية التركية، تم انتشاله من هذه الحياة إثر حادث تعرض له نجل رئيس الصومال".

Moto-kurye Yunus Emre Göçer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun yaptığı kazayla bu hayattan koparıldı. Biz, hukuki sürecin takipçisi olacağız dedik ama zanlı elini kolunu sallayarak Türkiye’den ayrıldı. Kurbanın ailesinin acısı daha da katlandı. Bu… pic.twitter.com/zLhzX7JiSa — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 8, 2023

وتابع عمدة إسطنبول: "قلنا إننا سنتبع الإجراءات القانونية، لكن المشتبه به غادر تركيا ويداه حرتان، وزاد ألم عائلة الضحية أكثر. إن العقلية التي تغض الطرف وتسمح بهذا الهروب، للأسف، أضعف من أن تدافع عن حقوق مواطنيها في بلدها"، قبل أن تقوم السلطات بإصدار أمرا بالقبض علي نجل الرئيس الصومالي عقب وفاة العامل في السادس من ديسمبر الماضي بالمستشفى.

وقالت محطة "تي آر تي" الرسمية، إن نجل الرئيس الصومالي جاء إلى اسطنبول ومثل أمام المحكمة الجمعة الماضية، مكررا دفاعه السابق في الجلسة، حيث صرح في وقت سابق للمدعي العام بأن سائق الدراجة النارية هو المسؤول عن الحادث، لتقضي المحكمة بإلغاء أمر الاعتقال وإعفائه من حضور الجلسات المقبلة، حيث يطالب الادعاء بسجنه إلى يصل إلى 6 سنوات لاتهامه بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال.