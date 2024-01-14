أثناء عملية اعتراضية.. البنتاجون يعلن فقد 2 من بحّارته قبالة السواحل الصومالية

مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، فقدان اثنين من أفراد قواتها البحرية أثناء قيامهم بعمليات قبالة ساحل الصومال مساء الخميس، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة في خليج عدن حيث كانت المهمة.

وصرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة "أسوشيتد برس" بأن القوات الأمريكية كانت في مهمة لاعتراض سفينة محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "السنتكوم" التابعة للبنتاجون، إنها نشرت البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس لدعم سلسلة من المهام، لم تفصح عن طبيعتها، مضيفة أنها لن توفر أية معلومات إضافية لحين انتشال جثمانيهما.