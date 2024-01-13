.."بعدما توعّدوها بالرد".. ماهي الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون لتهديد أمريكا؟

مصراوي

في أعقاب الهجوم الذي شنه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عسكرية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" تتضمن مستودعات للذخيرة ومنصات لإطلاق الصواريخ ومنشآت لتصنيع منظومات دفاعية، يوم الجمعة، توعّدت الجماعة اليمنية بالرد على تلك الضربات، فما هي أبرز الأسلحة في جعبتها؟.



خلال النزاع الذي اندلع في اليمن عام 2014، سيطر الحوثيون على جزء كبير من أسلحة الجيش اليمني، وقد عملوا منذ ذلك الحين على تطويرها وخصوصا الشق الجوي، بداية من الطائرات المسيّرة وحتى صواريخ "كروز" والصواريخ البالستية.



بينما يؤكد مسؤولون عسكريون حوثيون، تمكنهم من تصنيع طائرات مسيّرة وعربات مدرعة وصواريخ.

الطائرات المسيّرة

منذ بدء الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، استهدف الحوثيون بالطائرات المسيّرة عددا من السفن التي قالوا إنها تتبع دولة الاحتلال؛ إذ تعتبر أقل كلفة من الصواريخ.

وفي عام 2021 كشف الحوثيون عن بعض الطائرات المسيّرة المُصنّعة محليا خلال عرض عسكري في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى ما تمتلكه ترسانتهم من مسيّرات إيرانية مثل "شاهد-136" التي يبلغ مداها نحو 2000 كم يستخدمها الجيش الروسي خلال حربه في أوكرانيا، وفق تصريحات الخبير العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فابيان هينز لوكالة "فرانس برس".



كذلك يمتلك الحوثيون المسيّرة "صماد-3"، التي يمكنها حمل 18 كجم من المتفجرات، دون معرفة مداها بشكل وثيق إلا أنه يمكن أن يصل إلى نحو 1600 كلم، وفق هينز.

بينما يقول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير أصدره في 2020، إن هذه الطائرات الحوثية تستخدم نظام "GPS" لتحديد المواقع، كما "يمكنها أن تحلق بشكل منفصل على طول نقاط الطريق المبرمجة مسبقا تجاه أهدافها".

صواريخ بالستية

وبالإضافة إلى الطائرات بدون طيار تشمل الترسانة الحوثية صواريخ بالستية من نوع "طوفان" وهي ذاتها صواريخ "قدر" الإيرانية أعادوا تسميتها، والتي يتراوح مداها بين 1600 و1900 كم، وفق فابيان هينز.



وأوضح الخبير العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن تلك الصواريخ غير دقيقة إلى حد كبير، أو على أقل تقدير النسخ التي ظهرت في العروض العسكرية.

من جانبه يشير محمد الباشا، كبير محللي الشرق الأوسط لدى مجموعة "نافانتي" الاستشارية الأمريكية، خلال تصريحاته لـ "فرانس برس"، إلى أن الحوثيين كشفوا عن امتلاكهم صواريخ "طوفان" قبيل عملية "طوفان الأقصى" بأسابيع.

صواريخ "كروز"

وإلى جانب ما يمتلكه الحوثيون من مسيّرات وصواريخ بالستية، تتضمن ترسانتهم بعض طرازات صواريخ "كروز"، مثل صواريخ "قدس" الإيرانية التي تتوفر منها عدة نسخ مختلفة يصل مدى بعضها إلى 1650 كم، بحسب هينز.



وعلى مدار السنوات السابقة أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ استهدافات باستخدام صواريخ "كروز"، ما يؤكد امتلاكها لتلك النوعية من الأسلحة.