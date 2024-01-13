في هجومها على اليمن.. ما هي الأسلحة التي استخدمتها أمريكا لضرب الحوثيين؟

مصراوي

مع تصاعد وتيرة الهجمات الحوثية على السفن التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر؛ ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ضربات على مواقع عسكرية تابعة للجماعة اليمنية، فما هي الأسلحة التي تغلبت على الطبيعة الجغرافية لليمن؟.

صواريخ "توماهوك"

هي إحدى الأسلحة الذكية "صواريخ طوّافة" التي يمكنها تنفيذ مناورات جوية لتشتيت الدفاعات الجوية المعادية أو الطائرات الاعتراضية، إذ يمكنها التحليق صعودا وهبوطا في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة مثل الجبال والهضاب كما هو الحال في اليمن.

وتعتبر صواريخ "توماهوك" أحد أنواع صواريخ "كروز" ذاتية الدفع"، وواحدة من بين أفضل الأسلحة في الترسانة العسكرية الأمريكية ويطلق عليها عسكريون "أطلق وانسى"، إذ تستخدم نظام تحديد المواقع "GPS" للملاحة، بالإضافة إلى تمتعها بإمكانية تغيير الهدف المقصود حتى بعد إطلاقها وتخفيف سرعتها.

ويمكن إطلاق صواريخ "توماهوك" البالغ وزنها طن ونصف الطن من البوارج أو الغواصات بسرعة تصل إلى 880 كيلومتر في الساعة وبمدى 2500 كيلومتر، حاملة رأس متفجر بوزن 450 كجم.

وصُنعت النسخة الأولى من الصاروخ الذي يتراوح سعره بين نصف مليون إلى مليون ونصف المليون دولار، في عام 1983 عن طريق شركتي جنرال موتورز ورايثون الأمريكيتين.

ويقتصر امتلاك الصاروخ حصرا على بريطانيا والولايات المتحدة التي استخدمته لأول مرة خلال حربها في العراق عام 1991، ولم يتبق منها سوى 2000 صاروخ بالخدمة من أصل 6000 تم إنتاجها.

غواصة صواريخ موجّهة

استخدمت الولايات المتحدة غواصة "يو إس إس فلوريدا" لإطلاق صواريخ "توماهوك" خلال هجماتها على الحوثيين في اليمن.

وتُعد "يو إس إس فلوريدا" واحدة من بين 4 غواصات للصواريخ الموجهة تمتلكها البحرية الأمريكية وتعمل بالطاقة النووية، وقد كانت في الأساس للصواريخ البالستية ذات الرؤوس النووية من فئة "أوهايو"، قبل أن يتم تحويلها بين عامي 2005 و 2007.



ويمكن للغواصة الامريكية أن تحمل 154 صاروخا من نوع "توماهوك"، ويعتبر نطاق عملها تحت سطح الماء غير محدود إذ تحتاج فقط إلى إمداداتها من الماء والطعام لطاقمها.

مدمرات أمريكية

كذلك قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه بالإضافة إلى استخدام الغواصة "يو إس إس فلوريدا"، أطلقت البوارج فوق السطح عددا من صواريخ "توماهوك" على مواقع الحوثيين.

وتمتلك البحرية الأمريكية نحو 70 مدمرة ذات صواريخ موجّهة من طراز "أرلاي بورك"، والتي تعتمد على نظام إطلاق رأسي لصواريخ "توماهوك"، وتحتوي كل مدمرة ما بين 90 إلى 96 خلية إطلاق عمودي من نوع "VLS".

مقاتلات تايفون البريطانية

وفيما شاركت الولايات المتحدة بقطعها البحرية في تنفيذ الضربات على الحوثيين في اليمن، أرسلت وزارة الدفاع البريطانية مقاتلاتها من نوع "تايفون" محمّلة بذخائر "بيفواي 4" قنابل يزن الرأس الحربي للواحدة منها نحو 230 كجم.



وتمتلك ذخائر "بيفواي 4" على زعانف ذيل تمكن من توجيهها وفق الإحداثيات التي تتلقاها من إشارات الليزر أو نظام "GPS".