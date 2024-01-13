حفيد نيلسون مانديلا: حريصون على محاسبة إسرائيل كدولة فصل عنصري

مصراوي

قال شيف زوليفوليل حفيد نيلسون مانديلا، إننا واثقون من أن جنوب إفريقيا سوف تواصل ملاحقة النظام الإسرائيلي.

وأضاف حفيد نيلسون مانديلا في تصريحات للجزيرة، أن موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية واضح، مشيرا إلى أننا حريصون على محاسبة إسرائيل كدولة فصل عنصري.

وأكمل، "نعتقد أننا في موقف جيد لإثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

كان رونالد لامولا وزير عدل جنوب إفريقيا، قال إن إسرائيل أخفقت في الرد على ما تقدمنا به ومتمسكون بوقائع القانون والبراهين التي قدمناها ويبدو أن تل أبيب غير قادرة على إدانة أفعال جنودها ولا يمكن تجاهل تصريحات مسؤوليها.

وتابع لامولا، خلال جلسة محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بغزة، متمسكون بالقانون والأدلة التي تقدمنا بها وواثقون أنها تؤكد وجود نية تنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ولفت وزير العدل، إلى أنه طبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها إسرائيل الحرب.

وأكد أن الدفاع عن النفس لا يبرر ما قامت به إسرائيل في غزة وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، فإن هناك هجمات إسرائيلية توضح وجود نية تنفيذ الإبادة الجماعية ولا يمكن تبريرها أبدا.