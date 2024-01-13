نتنياهو: الهجوم على اليهود نفاق وانحطاط في التاريخ الإنساني كشعب قام من رماد المحرقة

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إننا سوف نواصل الحرب والقتال حتى تحقيق كل أهدافنا وإعادة الهدوء إلى الجبهتين الجنوبية والشمالية.

وأضاف نتنياهو، أن الهجوم على دولة اليهود هو نفاق وانحطاط في التاريخ الإنساني ضد شعب قام من رماد المحرقة، موضحا أن إسرائيل تخوض حربا أخلاقية عادلة ضد وحوش حماس.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال، أننا سوف نقدم موازنة جديدة غدا لدعم استمرار الحرب، قائلا "لن نتوقف حتى تحقيق الانتصار"، مشيرا إلى أنه لا بديل عن تحقيق الانتصار ولن نتنازل عن ذلك.

وأكمل نتنياهو، أن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر أبدا وهذا التزامنا، موضحا أننا في الطريق لتحقيق الانتصار ولن نتوقف قبل ذلك ولن نتنازل عن انتصار واضح، مضيفا: "أثبتنا لحماس وحزب الله أن كل مخرب دمه مهدور".

وتابع: "نحن أمام اختبار لإعادة أمننا وندفع أثمانا باهظة لهذه الحرب"، مشيرا إلى أن قطع وعدا بعدم التنازل عن أي أسير وإعادتهم جميعا إلى المنازل، قائلا: "أخبرت وزير الخارجية الأمريكي أن هذه الحرب ليست حربنا فقط بل حربكم أيضا وهي حرب ضد محور الشر".

وأكمل رئيس وزراء الاحتلال، أننا ندفع ثمنا باهظا للعيش في أرضنا بأمان وتحرير الأسرى، موضحا أننا نتعهد لعائلات الأسرى باستعادتهم جميعا.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال، أننا لن نعيد الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة طالما استمر القتال هناك، وعدم إنهاء الحرب دون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سوف يتواصل.