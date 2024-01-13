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BBC

السودان يحتج لدى الأمم المتحدة بشأن الاتصال الهاتفي بين جوتيريش وحميدتي

05:28 م السبت 13 يناير 2024

وزارة الخارجية السودانية

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وكالات

قدمت وزارة الخارجية السودانية، رسميا "احتجاجا على الاتصال الذي جرى بين قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ".

وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في تصريح صحفي، إنه أبلغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامرة، أن الاتصال سبب غضبا ورفضا كبيرا في الشارع السوداني، مؤكدا أن هذا الاتصال كان مع زعيم حركة قامت بارتكاب انتهاكات فظيعة أدانتها بعض مؤسسات الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي.

وأوضح الصادق، أن هذا الاتصال يعطي التمرد شرعية يفتقدها ويحقق أهدافه في الحصول على دعاية إعلامية".

وكان حميدتي قد كشف عن أنه تحدث هاتفيا إلى جوتيريش وناقشا الأوضاع في السودان، والآثار الناجمة عن الحرب وسبل تخفيف المعاناة الإنسانية عن المدنيين.

وزارة الخارجية السودانية حميدتي ميليشيا الدعم السريع الأمين العام للأمم المتحدة السودان

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