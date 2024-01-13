حكومة غزة: 800 ألف مواطن يواجهون الموت جوعًا في محافظتين

مصراوي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن محافظتا غزة والشمال بحاجة إلى 1300 شاحنة غذاء يوميا للخروج من حالة الجوع.

وتابع المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان له السبت: " استمرار سياسة التجويع يعني أن قرابة 800 ألف مواطن في محافظتي غزة والشمال يتهددهم الموت".

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "نحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة والاحتلال كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية والموت بسبب المجاعة".

ومن جانبه، قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريك، إنه حن الوقت لنتحد ونتحمل مسؤوليتنا للضغط من أجل إنهاء الأعمال العدائية في غزة.

وتابع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "سكان غزة في حاجة ماسة للغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية".

وأضاف مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي: "مع استمرار الحرب في غزة بدأت المجاعة والأوبئة تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين"

وأشار بوريل: "حان الوقت كي نتحد ونتحمل مسؤوليتنا لإنهاء الأعمال العدائية في غزة والعمل لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال".