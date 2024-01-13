الصين: نرفض أي أنشطة انفصالية ترمي لاستقلال تايوان

مصراوي

أعلنت الحكومة الصينية، أن موقفها بشأن حل "المسألة التايوانية" وتحقيق "الوحدة"، يبقى ثابتًا وعزمها صلب لا يتزحزح.

وتابعت الحكومة الصينية في بيان لها السبت، أنها سترفض بقوة أي أنشطة انفصالية ترمي لـ"استقلال تايوان" كما سترفض أي تدخل أجنبي.

وفاز المرشح المؤيد لاستقلال تايوان عن الصين لاي تشينغ -تي بالانتخابات الرئاسية، بنسبة 40% من الأصوات.

وأعلن الحزب الحاكم في تايوان، أن مرشحه يتصدر السباق على الرئاسة بعد فرز نصف الأصوات.

وهنأ مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة في تايوان، مرشح الحزب الحاكم بالفوز بالانتخابات.

ويتم انتخاب رئيس إدارة الجزيرة، بالاقتراع العام، ويفوز المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، ولا توجد جولة ثانية.